غدًا.. مبادرة «الوفد» تنتقل إلى مركز أطفيح

22 ديسمبر 2018 - 08:52 م

ينظم حزب الوفد، بمركز أطفيح، بمحافظة الجيزة، قافلة طبية متكاملة، تشمل جميع التخصصات الطبية، ومنها التحاليل والإشاعات، بالإضافة إلى أن الكشف والعلاج بالمجان.

ويأتي هذا في إطار مبادرة "الوفد مع الناس" تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، والتي تهدف إلى عودة الوفد إلى الشارع المصري من خلال التواصل الدائم مع المواطنين.

وتستمر القافلة بمقر الوحدة الصحية المتكاملة بالقبابات بمركز أطفيح يوم 23 و24 ديسمبر الجارى وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحاً.