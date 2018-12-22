» صورة.. «صلاح» يسخر من هزيمة السيتي أمام كريستال

22 ديسمبر 2018 - 08:54 م

سخر النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، من سقوط مانشستر سيتي أمام ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر للدوري الإنجليزي.

ونشر محمد صلاح نجم ليفربول متصدر ترتيب الدوري صورة له على حسابه الرسمي بموقع"انستجرام"، حيث بدا وكأنه سعيد بخسارة الفريق السماوي.

وكان صلاح قد سجل هدفًا وصنع آخر في مباراة فريقه أمام ولفرهامبتونفي شباك ولفرهامبتون

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.