غضب إخواني من «الجزيرة».. هذا هو السبب

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أعرب نشطاء محسوبون على جماعة "الإخوان المسلمين" عن سخطهم على قناة "الجزيرة" القطرية، لعدم تغطية الاحتجاجات التي يشهدها السودان منذ عدة أيام، احتجاجًا على رفع أسعار الخبز والفساد، مثلما أعطت مساحات واسعة لقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال سامح عيد، الباحث في الحركات الإسلامية، إن "قناة الجزيرة فقدت مصداقيتها بالفعل في تغطية الأحداث التي يشهدها السودان، على اعتبار أن الرئيس السوداني عمر البشير هو الأقرب للإسلاميين، وموال للتحالف الإقليمي الذي تقوده قطر وإيران وتركيا".

وأضاف عيد لـ "المصريون"، أن "القناة دائمًا ما تكون ترجمة للسياسة القطرية في الشرق الأوسط، والتي ترى الآن ضرورة عدم الضغط على الرئيس السوداني وتغطية الأحداث بصورة عابرة".

وأوضح أن "قناة الجزيرة تألقت في الوطن العربي في تسعينيات القرن الماضي، لكنها فقدت مصداقيتها مع انطلاق ثورات الربيع العربي، ووقوفها بجانب تيار الإسلام السياسي في مواجهة التيارات السياسية الأخرى".

وذكر أن "قناة الجزيرة غالبًا ما تعبر عن تيار الإسلام السياسي في الوطن العربي، وهي ترى في البشير حاكمًا إسلاميًا متوافق معها، ومن هنا جاءت تغطيتها للأحداث في السودان بشكل عابر".

وكان الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر عرض المساعدة على الرئيس السوداني عمر البشير، مع اتساع رقعة الاحتجاجات في البلاد، لسوء الأحوال الاقتصادية.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، بأن البشير، تلقى، اليوم اتصالاً هاتفيًا من أمير دولة قطر للاطمئنان على الأوضاع في البلاد، أعلن خلاله وقوف بلاده مع السودان وجاهزيتها لتقديم كل ما هو مطلوب لمساعدة السودان علي تجاوز هذه المحنة، مؤكدًا حرصه على استقرار السودان وأمنه.

 

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