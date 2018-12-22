» البرادعي: رسالة إلى الشعب السوداني

22 ديسمبر 2018 - 09:36 م

وجه الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، رسالة إلى الشعب السوداني، في ضوء الاحتجاجات التي تشهدها بعض المدن السودانية، نظرًا للأوضاع الاقتصادية بالبلاد.

وقال البرادعي"، في تغريدة له على موقع "تويتر": "أدعو أهلنا في السودان أن يتذكروا أنهم في النهاية شعب واحد، على مَن فى السلطة أن يستمع لمطالب الشعب".

كما وجه "البرادعي"، في نهاية تغريدته، رسالة إلى جميع الأطراف يدعوهم فيها إلى "احترام قدسية الحياة والتوصل عن طريق الحوار إلى توافق يكفل حق الجميع في الحرية والكرامة".

أدعو أهلنا فى السودان أن يتذكروا أنهم فى النهاية شعب واحد . على مَن فى السلطة أن يستمع لمطالب الشعب ، وعلى الجميع احترام قدسية الحياة والتوصل عن طريق الحوار الى توافق يكفل حق الجميع في الحرية والكرامة #مدن_السودان_تنتفض — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) 22 ديسمبر 2018