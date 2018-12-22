» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

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الحياة السياسية

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العدد

المصريون ـ متابعات

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.
وننشر فى العدد " الإخوان ومبادرة «الهلباوى» الجديدة" كما ننشر " انفراد: نقابة المحامين توافق على تسجيل «قضاة البيان»"، كذلك " كواليس جديدة عن تنحى «مبارك»".
وننشر أيضًا "«الدعوة السلفية» تتبرأ من «الراقص الملتحى»"، وكذلك " مصير المبانى الحكومية بعد نقلها للعاصمة الإدارية"، وأيضًا "«جعلونى إخوانيًا».. القصة كاملة".


** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ

ـ غرق الدلتا.. «جد ولا هزار؟»
ـ ما علاقة «التجربة الدانماركية» بالفيلم الإباحى فى الهرم؟
لهذه الأسباب.. المنيا الأكثر هجمات ضد الأقباط
ـ أمريكيون: طور سيناء في السعودية وليس في مصر
ـ «فياجرا النساء».. المتعة المميتة.. والحلو«ميكملش»
ـ أزمة البطاطس تطل برأسها من جديد
ـ سقوط «التوك شو» بالسكتة«الفيسبوكية»؟
ـ صاحبة دعوة «خلع الحجاب» لـ«صلاح»:«إيه اللى جاب مارينا لمَكَّة؟»
ـ مرافقو المرضى.. أوجاع على قارعة الطريق
ـ هكذا تحدث المستشار الألمانى عن الإسلام مع«السادات»
ـ «حسين سالم» يواجه الحبس رغم التصالح
ـ قيادى بـ«الجماعة الإسلامية» يدعو لعفو رئاسى عن السجناء السياسيين
ـ دعوات برلمانية لغلق المواقع السلفية
ـ الإخوان «محلك سر» أمس.. اليوم.. وغدًا

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