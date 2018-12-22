» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

22 ديسمبر 2018 - 10:00 م

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.



وننشر فى العدد " الإخوان ومبادرة «الهلباوى» الجديدة" كما ننشر " انفراد: نقابة المحامين توافق على تسجيل «قضاة البيان»"، كذلك " كواليس جديدة عن تنحى «مبارك»".

وننشر أيضًا "«الدعوة السلفية» تتبرأ من «الراقص الملتحى»"، وكذلك " مصير المبانى الحكومية بعد نقلها للعاصمة الإدارية"، وأيضًا "«جعلونى إخوانيًا».. القصة كاملة".









** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ





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