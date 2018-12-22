» أغرب تعليق لـ"ترامب" على الانسحاب من سوريا.. هذا ما قاله

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمسكه بقراره سحب قوات بلاده من سوريا بعد أن تم القضاء على تنظيم "داعش" هناك "بشكل كبير".
جاء ذلك في تغريدة لـ"ترامب" عبر "تويتر"، السبت، بالتزامن مع تصاعد ردود الفعل الأمريكية المنددة بالقرار، بما فيها استقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس، ومبعوث الرئيس الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد "داعش"، بريت ماكغورك.
وكتب الرئيس الأمريكي، في إطار دفاعه عن قراره بسحب القوات الأمريكية من سوريا، قائلا: "كنا في الأصل سنظل هناك (في سوريا) 3 أشهر، وقد مرت الآن 7 أعوام ولم نغادر أبدا".
وقال ترامب: "عندما أصبحت رئيسا، كان داعش يعيث فسادا، الآن قد هُزم إلى حد كبير ويمكن لدول مجاورة بما فيها تركيا أن تقضي على ما تبقى منه بسهولة. إننا عائدون إلى الوطن".
وأعلن ترامب، مساء الأربعاء، أنه قرر سحب قوات بلاده بالكامل من سوريا بعدما قال إنها تمكنت من هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا.
ولم يحدد الرئيس الأمريكي جدولا زمنيا للانسحاب من سوريا. 

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