الأمن السوداني يوقف 14 من قادة المعارضة

22 ديسمبر 2018 - 10:40 م

أكد تحالف قوى الإجماع الوطني السوداني أن السلطات الأمنية أوقفت 14 من قادة التحالف السبت، إثر استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة بسبب الأزمة الاقتصادية لليوم الرابع في عدة مدن.



ونقلت وكالة «رويترز» عن صادق يوسف المتحدث باسم التحالف الذي يعد أحد تحالفين رئيسيين للمعارضة في البلاد، قوله إن رئيس التحالف فاروق أبوعيسى (البالغ من العمر 85 عاما) من بين الموقوفين بعد اجتماع للمعارضة في العاصمة السودانية الخرطوم.

