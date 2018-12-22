تعليق ناري لـ"أديب" على الإنسحاب الأمريكي من سوريا

22 ديسمبر 2018 - 11:00 م

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الحكومة الأمريكية "قفلت" لوجود خلاف بين الكونجرس والرئيس الأمريكي، مشبها وضع الحكومة الأمريكية بالحكومة اللبنانية.



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن ترامب كتب تغريدة عن الوضع في سوريا وأنه تركها لتركيا، معقبًا: "اللي مهتم بسوريا يتواجد في سوريا"، لافتا إلى أن نفوذ الدول يأتي من تواجدها.

