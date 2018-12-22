» السعودية تكشف حقيقية إلغاء تصريح السفر للمطلقة

22 ديسمبر 2018 - 11:20 م

نفت المديرية العامة للجوازات في السعودية صحة ما تم تداوله في وسائل إعلام ومواقع للتواصل الاجتماعي بشأن السماح للمرأة المطلقة البالغة 21 عاما بالسفر إلى خارج المملكة دون تصريح.



وأكدت الجوازات السعودية، بحسب صحيفة «الرياض» السعودية، أن كل من يحمل هوية وطنية يستطيع التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي بشرط صلاحيتها أكثر من 3 أشهر وتصريح سفر في حال عدم مرافقة ولي الأمر.



وأوضحت الجوازات أنه يلزم المرأة المطلقة التي تجاوزت سن الـ 21 عاما تصريح سفر من قبل ولي الأمر المسجل لدى الأحوال المدنية.



وأضافت الجوازات أنه في حال وجود أي تغيير في تلك الإجراءات سيتم الإعلان عنه رسميا، داعية إلى أخذ الأخبار من القنوات الرسمية المعتمدة لديها فقط وعدم تداول الشائعات.

