برلماني: هذا الأمر يزيد من الدخل الدولاري للدولة

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أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب محمد بدراوي، إن اقتراح الرئيس عبدالفتاح السيسي بزراعة 2.5 مليون نخلة «يزيد من الدخل الدولاري»،
وأوضح «بدراوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، مساء السبت، إن مشروع الصوب الزراعية «سيخلق منافسة ممتازة في الأسواق».
وطالب وزارة الزراعة للتحرك لتنفيذ أفكار وأطروحات الرئيس السيسي، قائلا: «عايزين الإنتاج يزيد والأمور تتغير»

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