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تعليق نجلة "سعدة" على صورتها المثيرة للجدل

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علاء مبارك وابنة سعدة

المصريون ـ متابعات

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علقت نيفين إبراهيم سعدة، نجلة الكاتب إبراهيم سعدة، على صورتها المثيرة للجدل مع نجل الرئيس الأسبق، علاء مبارك، أثناء عزاء والدها.
وقالت "سعدة"، خلال حوار لها مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" عبر فضائية "dmc"، مساء السبت، إنها لم تشاهد علاء مبارك منذ سنوات، وزوجها كان بجانبها ولكنه كان يجلس على كرسي لإجرائه عملية جراحية في ركبته، موضحة أن الموقف لم يستغرق أكثر من 6 ثواني.
وتابعت : "اتضايقت أول ما شفت الصورة، وبعد كده قلت مش هخلي حدث يضايقني".
وأضافت "سعدة" أنها كنت مبتسمة لأنها رأت حب الناس لوالدها، مشيرة إلى "كنت أنا اللي بطبطب عليهم".


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