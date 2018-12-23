هذا هو مصير مكتبة الفنان حسن كامي

23 ديسمبر 2018 - 12:20 ص

كشف الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، أن مكتبة الفنان الراحل حسن كامي أثرية وحافلة بالكتب القديمة والقواميس النادرة التي لا نظير لها، فضلًا عن احتوائها على نسخة أصلية من كتاب وصف مصر الذي أعده علماء الحملة الفرنسية.



وأوضح "الفقي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء السبت، أن مكتبة الإسكندرية اتجهت للتعاقد مع الورثة أشقاء الفنان حسن كامي وحصلت على عقد مبدئي بوعد شراء هذه الكتب والمخطوطات النادرة في حال حسم الخلاف القائم حولها.



وأضاف "الفقي" أن مكتبة الإسكندرية حريصة على الحصول على هذه النسخ النادرة والحفاظ عليا، متابعًا: «وزيرة الثقافة قررت إغلاق المكتبة وتشكيل لجنة من المختصين لجردها في خطوة جيدة منها، ومكتبة الإسكندرية تجد من مسؤوليتها أن تكون في مقدمة المسؤولين عن هذا الشأن».

