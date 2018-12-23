"أديب" يحذر من هذا الأمر الخطير بشأن احتجاجات السودان

23 ديسمبر 2018 - 12:30 ص

عقب الإعلامي عمرو أديب، على المظاهرات التي تشهدتها السودان، قائلًا: "الموضوع ليس سهلًا".



وأوضح "أديب"، في برنامجه "الحكاية"عبر فضائية "MBC مصر"، مساء السبت، "يجب أن ننظر إلى ما يحدث في السودان عن كثب"، مضيفًا: "هذه حدودنا".

وحذّر من تدهور الأوضاع في السودان، قائلًا: "إحنا شوفنا كل الأمور دي قبل كدة، وعارفين بتخلص على إيه، ولو الموضوع فلت من السودان، هتفضل الأوضاع مكملة كدة على طول".





