خبير يفجر مفاجأة عن أسعار العقارات خلال 2019

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كشف طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، عن أن مرحلة دفع مقدم العقار ثم بيعه مباشرة لتحقيق ربح فوري انتهت، ولا ننصح بالإقدام على هذا الأمر في 2019، موضحا أن المنافسة والعرض الكثيف في العقارات جعل المطورين يلجأون إلى فتح مدة التقسيط لمدة 7 أو 8 سنوات، وتلك الخطوة جيدة لراغبي الشراء في عام 2019 و2020، وذلك يعتبر أنسب توقيت لشراء العقارات".
وأوضح "شكري"، في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " على قناة " إم بي سي مصر"، مساء السبت، أنه خلال العامين القادمين «2019-2020» ستحقق العقارات المباعة أرباح تصل لـ 25% عند بيعها مرة أخرى.
كما نصح رئيس غرفة التطوير العقاري راغبي الاستثمار في العقارات، بالتفكير في شراء الوحدات الصغيرة نسبيا لأنها ستباع بشكل أكبر، وعليهم اختيار شركة العقارات التي يتعاملون معها بعناية، أما راغبي شراء الوحدات السكنية أمامهم فرصة تاريخية عليهم اغتنامها مع بداية عام 2019".
وأردف "شكري" بالقول إنه خلال العامين المقبلين سنشهد إرتفاع في أسعار العقارات بسبب المدخلات على سوق العقارات، والمتمثلة في زيادة أسعار البنزين والغاز.

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