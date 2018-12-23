» اعترافات مثيرة لقاتل عشيقته بـ"أرض اللواء"

23 ديسمبر 2018 - 07:29 ص

جريمة مروعة هزت منطقة "أرض اللواء" بالجيزة بعد قيام ترزي بقتل عشيقته ودفنها داخل الأتيليه الذي يمتلكه إثر وجود خلافات بينهما .



ودلت التحريات أن وراء الجريمة "هاني .س" - 42 سنة - وأن علاقة غير شرعية كانت تربطه بالمجني عليها "م.أ" - مطلقة - 32 سنة فضلًا عن علاقة شراكة وأن الجاني تخلص منها إثر مشادات كلامية بينهما وخلافات تتجدد.



وقال المتهم أمام التحقيقات إنه تخلص من عشيقته لأنها أصبحت تطلب منه الكثير من الأموال نظير استمرار العلاقة بينهما ، مضيفًا: "كانت بتتخانق معايا كتير وتطالبني بفلوس وأنا زهقت منها".



وأشار إلى أنه يوم الجريمة ، نشبت مشادة كلامية بينه وبين المجني عليها وقام على إثرها بقتلها ، بعدها قرر تقطيع الجثة ودفنها بالأتيليه لمنع ظهور الرائحة ، ثم استعان بصديق له - سائق توك توك - لمساعدته في الحفر ، ثم قام بصب أسمنت على أشلاء الضحية لإخفاء جثتها ومن ثم النجاة بفعلته.



وتقدمت والدة المجني عليها ببلاغ يفيد اختفاء ابنتها ، وبفحص دائرة علاقات المجني عليها تبين ارتباطها بعلاقة غير شرعية مع الجاني وأن الأخير قتلها على إثر نشوب خلافات بينهما ، وبمواجهته أقر بالاعترافات سالفة الذكر.



