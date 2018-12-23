فتاة تقيم حفل خطبتها دون عريس.. والسبب صادم

23 ديسمبر 2018 - 08:33 ص

أقامت فتاة تدعى ندى توفيق، من محافظة السويس، حفل خطبتها بمفردها دون عريس قائلة: "فوجئت بقرار خطيبي بفسخ الخطوبة بعد قراءة الفاتحة وقبل شهرين من الفرح، الحياة مابتقفش على راجل، وفي حاجات تانية ممكن تفرح الواحد".

وأضافت "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المعروض على فضائية "الحدث اليوم": "فوجئت إن خطيبي سابني عشان يخطب صديقتي، لم أضع في دماغي شيئًا يحزنني، مفرقش معايا، وقلت هعمل خطوبتي".

وتابعت: "عملت فوتوسيشن ووضعت المكياج وارتديت الفستان، ومهمنيش وجود العريس من عدمه".

وأعربت "ندى"، عن سعادتها، قائلة: "حاليًا بعيش أسعد لحظات حياتي ولم أتأثر نفسيًا بفسخ خطبتي، وأعمل حاليًا على إثبات ذاتي وتكوين المال".