كشف سر إلقاء سيدة من الدور الرابع.. مقطع جنسي يفسر الجريمة

أحمد عادل شعبان
كشف المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الرابع بالوايلي عن أسباب قيامه بالإقدام على هذه الجريمة ، مؤكدًا أن المجني عليها اعترفت لها بقيامها بممارسة الرذيلة مع 4 أشخاص .
وتلقى قسم رجال المباحث بلاغا يفيد قيام رجل يدعى "أ. و" - 32 سنة - بإلقاء زوجته "ش.ح" من الدور الرابع بشارع الوايلي الكبير ، وأثبتت المعاينة صحة البلاغ وإصابة الزوجة بكسور متفرقة في الجسم.
وقال المتهم أمام جهات التحقيق إن زوجته أقرت له بممارسة الرذيلة مع 4 أشخاص مؤكدة أن شخصًا معينا ابتزها بمقطع فيديو ثم أجبرها على الذهاب لمنزله ولما نفذت طلبه فوجئت به يساومها على ممارسة الرذيلة مع 3 آخرين من أصدقائه مقابل حذف الفيديو وقد رضخت له.
وقدم المتهم لجهات التحقيق مقطعًا فيديو يحمل اعترافات الزوجة حيث ذكرت فيه اسم عشيقها وأصدقاءه ، مؤكدًا أنه فور رؤية الفيديو شعر بالصدمة وحاول قتلها بإلقائها من الشرفة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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