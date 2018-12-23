مدرب العين: مع احترامي للأهلي فهو لا يملك ثمن "الشحات"

23 ديسمبر 2018 - 08:55 ص

أكد الكرواتي زوران ماميتش - المدير الفني لنادي العين الإماراتي - أن النادي الأهلي لا يستطيع دفع ثمن نجم الفريق حسين الشحات.



وفي أعقاب المباراة النهائية لكأس العالم للأندية التي خسرها العين أمام ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف ، قال "ماميتش" : "مع احترامي للأهلي المصري فهو لا يملك الكثير لدفع ثمن حسين الشحات .. سيكون الحديث عن انتقاله هناك غير قابل للتصديق".



وكانت تقارير صحفية أكدت أن الشحات وقع للأهلي بالفعل مقابل 80 مليون جنيه يتحمل نصفها رجل أعمال إماراتي محب للأهلي ، بينما تتحمل إدارة القلعة الحمراء نصف ثمن الصفقة المتبقي.

