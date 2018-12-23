» إصابة إعلامية شهيرة بوعكة صحية: لازم أعمل فحوصات وأعرف مالي

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دعاء فاروق

محمد الشرنوبي

شاركت الإعلامية دعاء فاروق عبر حسابها بـ"انستجرام" صورًا تجمعها بابنتها أثناء حضورهما حفل الفنان محمد الشرنوبي.

وكتبت دعاء تعليقًا على الصور: "امبارح الصبح جالي تعب فجأة عمره ما حصل، صداع نصفي عجيب ضرب الجزء اليمين من راسي وقفل عيني واحساس بالقيء كان هيخليني أقع من طولي، في الأحوال العادية الحالة دي كفيلة بأنها تقفلي الأسبوع بالكامل لازم اكشف واعمل فحوصات عشان أفهم فيه ايه واخد الدوا المناسب".

وأردفت: "طبعا ده مبيحصلش رحت خدت حقنتين من الأخر عشان أنجز واخف؛ لاني كنت واعدة بنتي اني اوديها حفلة شرنوبي. خدت الحقنتين، الاحساس بالقيء اختفى فورا لكن فضل الصداع على خفيف موجود برغم قوة الحقنة، وبالذات اني مش متعودة اخدها اصلا غير كل كام سنة مرة للشديد القوي".

و وجهت "دعاء" سؤالًا لمتابعيها قائلة:  "أصحاب الخبرة في الصداع النصفي دكاترة أو صيادلة أو مرضى، هو بيعمل كده اصلا؟؟ وهو بييجي على طول؟؟ ولا كل فترة.. وحله ايه بقى غير المسكنات؟؟ غير كده المهم أن انا اتبسطت امبارح مع روكي وديدو واصحابهم وريم بنت خالي".


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