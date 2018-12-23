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الطلائع يستدرج "النجوم" على استاد جهاز الرياضة

الرياضة

طلائع الجيش
طلائع الجيش

محمد عبد الحارس

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يستضيف فريق طلائع الجيش، نظيره النجوم في السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الدوري على استاد جهاز الرياضة العسكري بالجولة الثامنة عشر للدوري.

ويسعى المدير الفنى البلجيكى لطلائع الجيش لوك إيميل، لمواصلة العروض الجيدة بعد الفوز الأخير للفريق على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شيء فى اللقاء الماضى إلى تحقيق الانتصار اليوم أيضًا على النجوم.

فى الوقت الذى يسعى فيه أحمد سامى المدير الفنى للنجوم إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد سلسلة النتائج السلبية التى حققها الفريق مؤخرًا وأدت لتقهقر ترتيب الفريق للمركز الثالث عشر بجدول الدوري.

ويحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 21 نقطة،  بينما يحتل النجوم المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.

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