168 قتيلاً حصيلة تسونامي إندونيسيا حتى الآن

23 ديسمبر 2018 - 09:32 ص

وصل عدد قتلى تسونامي 168 قتيلاً حتى الآن وبلغ عدد المصابين 745 جريحًا، جاء ذلك في إعلان وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المتحدث باسم الوكالة، صباح اليوم، قوله "ارتفعت حصيلة ضحايا تسونامي إلى 168 قتيلاً، و745 جريحًا، بينما هناك 30 شخصًا آخرين في عداد المفقودين".

وكان المتحدث قال عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" في وقت سابق: "أدت موجات تسونامي إلى تدمير 110 منازل، ولا نزال نحاول إحصاء الضحايا".