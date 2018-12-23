  • الأحد 23 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:50 ص
بحث متقدم
الإعلامي جابر القرموطي

القرموطي: أبواب الفضائيات أغلقت في وجهي

العثور علي جثة كويتي بمحافظة الغربية

العثور علي جثة كويتي بمحافظة الغربية

هيكل والسادات

لماذا طلب السادات من هيكل عدم دخول الأهرام في رمضان

" نسخة من " القرآن" بالكونجرس لأداء القسم

نسخة من القرآن بالكونجرس لأداء القسم

سقوط أكبر شبكة دعارة يديرها مسؤولون مع فنانات

سقوط أكبر شبكة دعارة يديرها مسئولون مع فنانات

ثروت سويلم: "القمة" فى موعدها حفاظا على استقرار الدورى

أزمة فى "الجبلاية" بسبب مباراة الدراويش

العثور علي الأسلحة التي استخدمت في ذبح السائحتين

العثور على الأسلحة التي استخدمت في ذبح السائحتين

رانيا يوسف

لفظ خارج لضيفة حساسين .. والسبب فستان رانيا يوسف

الزمالك

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقطن التشادي

الدولار واليورو

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

في المغرب..

العثور على الأسلحة التي استخدمت في ذبح السائحتين

عرب وعالم

العثور علي الأسلحة التي استخدمت في ذبح السائحتين
العثور علي الأسلحة التي استخدمت في ذبح السائحتين

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة عن ذبح السائحتين الأوروبيتين

#

تفاصيل جديدة عن ذبح واغتصاب سائحتين

#

وفاة غواص أثناء البحث عن حطام الطائرة الإندونيسية المنكوبة

#

علاقة آثمة مع الأم وابنتها وراء مقتل ذبيح إمبابة

كشفت القوات الأمنية في المغرب عن الأسلحة التي استخدمها المشتبه بهم في ذبح السائحتين النرويجية والدنماركية.

وتظهر الصورة أسلحة بيضاء، عبارة عن 4 سكاكين، 3 من الحجم الكبير وواحدة من الحجم الصغير، قد يكون المتهمون استعملوها في عملية ذبح السائحتين وفصل رأسيهما.

وأكدت المخابرات الدنماركية، صحة ذبح وقطع رأس إحدى السائحتين بسكين من الحجم الكبير، مثلما ظهر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله، مساء الأربعاء الماضي.

كما تظهر الصورة الهواتف النقالة للمشتبه بهم الثلاثة، وحافظة أموال، وبعض النقود، وكتاب صغير يشبه كتب الشعائر الأذكار.

وكانت أجهزة الأمن المغربية، قد اعتقلت الجمعة الماضية، 9 أشخاص آخرين بشبهة المشاركة في قتل السائحتين الغربيتين ذبحًا، في منطقة جبال الأطلس جنوب البلاد مطلع الأسبوع الحالي، ليرتفع عدد المعتقلين في هذه القضية إلى 13 شخصا، مضيفة أن هذا الحادث هو "عمل إرهابي"، وإن للمعتقلين علاقة بـ"تنظيم داعش"، خاصة بعد ظهورهم في مقطع فيديو وهم يبايعون، زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التفسير الطبقي لموقف الإسلاميين من البرادعي

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

اجْروا.. معانا

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو..عجائب وغرائب رئيس المفوضية الأوروبية
» بالصور.. ازدحام شديد فى محطة "حلوان"
» سيدة بسيطة تتصدر "فيس بوك" بسبب أمنيتها الغريبة للعام الجديد
» إصابة إعلامية شهيرة بوعكة صحية: لازم أعمل فحوصات وأعرف مالي
» فشل في اغتصاب سيدة ثمانينية فقتلها وجردها من ملابسها
» اعترافات مثيرة لقاتل عشيقته بـ"أرض اللواء"
» وفاة والد إعلامي شهير بأزمة قلبية مفاجئة
» "تسونامي" ضخم يضرب إندونيسيا .. ومصرع العشرات
» «فياجرا النساء».. المتعة المميتة
» سقوط «التوك شو» بالسكتة «الفيسبوكية»؟
» رئيس الشيشان يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة روسيا

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين