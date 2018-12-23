العثور علي الأسلحة التي استخدمت في ذبح السائحتين

23 ديسمبر 2018 - 09:33 ص

كشفت القوات الأمنية في المغرب عن الأسلحة التي استخدمها المشتبه بهم في ذبح السائحتين النرويجية والدنماركية.

وتظهر الصورة أسلحة بيضاء، عبارة عن 4 سكاكين، 3 من الحجم الكبير وواحدة من الحجم الصغير، قد يكون المتهمون استعملوها في عملية ذبح السائحتين وفصل رأسيهما.

و أكدت المخابرات الدنماركية، صحة ذبح وقطع رأس إحدى السائحتين بسكين من الحجم الكبير، مثلما ظهر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله، مساء الأربعاء الماضي.

كما تظهر الصورة الهواتف النقالة للمشتبه بهم الثلاثة، وحافظة أموال، وبعض النقود، وكتاب صغير يشبه كتب الشعائر الأذكار.

وكانت أجهزة الأمن المغربية، قد اعتقلت الجمعة الماضية ، 9 أشخاص آخرين بشبهة المشاركة في قتل السائحتين الغربيتين ذبحا، في منطقة جبال الأطلس جنوب البلاد مطلع الأسبوع الحالي، ليرتفع عدد المعتقلين في هذه القضية إلى 13 شخصا، مضيفة أن هذا الحادث هو "عمل إرهابي"، وإن للمعتقلين علاقة بـ"تنظيم داعش"، خاصة بعد ظهورهم في مقطع فيديو وهم يبايعون، زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي.