أزمة فى "الجبلاية" بسبب مباراة الدراويش

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قال اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن الاتحاد حريص على دعم جميع الأندية التي تشارك بالبطولات الأفريقية.

وأضاف "سويلم" فى تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على الفضائية الأولى: "لا نكيل بمكيالين، كل شخص ينظر للأمور بوجهة نظره فقط.. وندرس إقامة مباراة الإسماعيلي مع المقاولون العرب يوم 28 ديسمبر، من أجل إراحة لاعبي الدراويش، وحل الأزمة".

وتابع: "الأيام المقبلة ستشهد أعياد رأس السنة وأعياد الإخوة الأقباط، ولابد أن نعلم أن الأمور الأمنية ستكون مضغوطة.. وهناك اتفاق مع الأمن، حال إقامة مباريات الأهلي والزمالك فى محافظة، ألا تقام مباريات أخرى فى نفس التوقيت".

واختتم: "التهديد بالانسحاب غير مدروس من الإسماعيلي، وكان يجب معرفة ظروف الأمن، لكن الموضوع سيتم حله".


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