  • الأحد 23 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:49 ص
بحث متقدم
العثور علي جثة كويتي بمحافظة الغربية

العثور علي جثة كويتي بمحافظة الغربية

هيكل والسادات

لماذا طلب السادات من هيكل عدم دخول الأهرام في رمضان

الإعلامي جابر القرموطي

القرموطى: "أنا بكيت على حسنى مبارك"

" نسخة من " القرآن" بالكونجرس لأداء القسم

نسخة من القرآن بالكونجرس لأداء القسم

سقوط أكبر شبكة دعارة يديرها مسؤولون مع فنانات

سقوط أكبر شبكة دعارة يديرها مسئولون مع فنانات

ثروت سويلم: "القمة" فى موعدها حفاظا على استقرار الدورى

أزمة فى "الجبلاية" بسبب مباراة الدراويش

العثور علي الأسلحة التي استخدمت في ذبح السائحتين

العثور على الأسلحة التي استخدمت في ذبح السائحتين

رانيا يوسف

لفظ خارج لضيفة حساسين .. والسبب فستان رانيا يوسف

الزمالك

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقطن التشادي

الدولار واليورو

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

القرموطى: "أنا بكيت على حسنى مبارك"

الحياة السياسية

الإعلامي جابر القرموطي
الإعلامي جابر القرموطي

إيمان هانى

أخبار متعلقة
#

أول رد لعلاء مبارك على «تحالف جمال والإخوان»

#

خناقة بين الغزالى ومبارك.. وجاد الحق والشعراوى يفصلان بينهما

#

أول رد من علاء مبارك بعد وصفه بـ"الممحون"

#

علاء مبارك يرد على مغردة حلمت بوالده

بي بي سي

مبارك

القرموطي

أكد الإعلامي جابر القرموطي، أنه أنتج حلقة على موقع "يوتيوب" لكنه لم يعرضها رغم التكلفة العالية لها.

وأضاف "القرموطي"، خلال حديثه لبرنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على قناة "بي بي سي"، أنه أنفق 101 ألف جنيه على الحلقة الأولى من برنامجه الساخر "الباشجابر" على "يوتيوب"، وبعدها حذفها لعدم جودة المنتج.

وأكد أن إنتاج حلقات "التوك شو" على موقع "يوتيوب" مكلفة للغاية ولا يمكنه تحمل تلك النفقات، مشيرًا إلى أن "البروفات" التي أجراها لخروج الحلقة الأولى من البرنامج وراء التكلفة العالية.

وتعليقًا على ترك برنامجه مانشيت على قناة أون تي في، قال: "أنا غير محسوب على أي نظام أو سياسة معينة، مضيفًا: "أنا بكيت على حسنى مبارك، ولو أُعيد مشهد الخطاب الأخير للرئيس الأسبق الذي قال فيه إنه سيعيش ويموت على أرض مصر، لبكيت عليه مرة أخرى، وغير نادم، أنا ابن الدولة مش ابن أنظمة".


شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التفسير الطبقي لموقف الإسلاميين من البرادعي

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

اجْروا.. معانا

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو..عجائب وغرائب رئيس المفوضية الأوروبية
» بالصور.. ازدحام شديد فى محطة "حلوان"
» سيدة بسيطة تتصدر "فيس بوك" بسبب أمنيتها الغريبة للعام الجديد
» إصابة إعلامية شهيرة بوعكة صحية: لازم أعمل فحوصات وأعرف مالي
» فشل في اغتصاب سيدة ثمانينية فقتلها وجردها من ملابسها
» اعترافات مثيرة لقاتل عشيقته بـ"أرض اللواء"
» وفاة والد إعلامي شهير بأزمة قلبية مفاجئة
» "تسونامي" ضخم يضرب إندونيسيا .. ومصرع العشرات
» «فياجرا النساء».. المتعة المميتة
» سقوط «التوك شو» بالسكتة «الفيسبوكية»؟
» رئيس الشيشان يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة روسيا

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين