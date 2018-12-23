القرموطى: "أنا بكيت على حسنى مبارك"

أكد الإعلامي جابر القرموطي، أنه أنتج حلقة على موقع "يوتيوب" لكنه لم يعرضها رغم التكلفة العالية لها.

وأضاف "القرموطي"، خلال حديثه لبرنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على قناة "بي بي سي"، أنه أنفق 101 ألف جنيه على الحلقة الأولى من برنامجه الساخر "الباشجابر" على "يوتيوب"، وبعدها حذفها لعدم جودة المنتج.

وأكد أن إنتاج حلقات "التوك شو" على موقع "يوتيوب" مكلفة للغاية ولا يمكنه تحمل تلك النفقات، مشيرًا إلى أن "البروفات" التي أجراها لخروج الحلقة الأولى من البرنامج وراء التكلفة العالية.

وتعليقًا على ترك برنامجه مانشيت على قناة أون تي في، قال: "أنا غير محسوب على أي نظام أو سياسة معينة، مضيفًا: "أنا بكيت على حسنى مبارك، ولو أُعيد مشهد الخطاب الأخير للرئيس الأسبق الذي قال فيه إنه سيعيش ويموت على أرض مصر، لبكيت عليه مرة أخرى، وغير نادم، أنا ابن الدولة مش ابن أنظمة".

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