  • الأحد 23 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:49 ص
بحث متقدم
العثور علي جثة كويتي بمحافظة الغربية

العثور علي جثة كويتي بمحافظة الغربية

هيكل والسادات

لماذا طلب السادات من هيكل عدم دخول الأهرام في رمضان

الإعلامي جابر القرموطي

القرموطى: "أنا بكيت على حسنى مبارك"

" نسخة من " القرآن" بالكونجرس لأداء القسم

نسخة من القرآن بالكونجرس لأداء القسم

سقوط أكبر شبكة دعارة يديرها مسؤولون مع فنانات

سقوط أكبر شبكة دعارة يديرها مسئولون مع فنانات

ثروت سويلم: "القمة" فى موعدها حفاظا على استقرار الدورى

أزمة فى "الجبلاية" بسبب مباراة الدراويش

العثور علي الأسلحة التي استخدمت في ذبح السائحتين

العثور على الأسلحة التي استخدمت في ذبح السائحتين

رانيا يوسف

لفظ خارج لضيفة حساسين .. والسبب فستان رانيا يوسف

الزمالك

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقطن التشادي

الدولار واليورو

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

لماذا طلب السادات من هيكل عدم دخول الأهرام في رمضان

الحياة السياسية

هيكل والسادات
هيكل والسادات

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

الطماطم تضع مسئولة الصوب فى موقف محرج أمام السيسي

#

إصابة 4 أشخاص نتيجة سقوط مصعد بمصنع في العاشر من رمضان

#

تفاصيل إصابة 28 شخصًا فى حادث بالشرقية

#

بالفيديو.. سر يُنشر لأول مرة عن "السادات"

كشف المؤرخ محمد عفيفي، أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة، عن أمر كان قد طلبه الرئيس الراحل أنور السادات من الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل يتعلق بدخوله "الأهرام" في شهر رمضان.

وأضاف عفيفي، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز على شاشة "المحور" أن الرئيس السادات طلب من محمد حسنين هيكل عدم دخول مبنى جريدة الأهرام في رمضان لأنه "كان لا يصوم".

وأوضح أن "السادات وهيكل كانا على علاقة صداقة قوية، حيث كان السادات بيمرر لجمال عبد الناصر مشاكل عن طريق هيكل".

وتابع: "كان فيه أجنحة وصراعات كثيرة، والصراعات كانت السبب في ابتعاد السادات، وابتعاده كان السبب في تعيين عبد الناصر له نائبا".

يذكر أن الذكرى المئوية لمولد الرئيس المصري الراحل  سوف تحل في 25 ديسمبر الجاري.

وكان الرئيس السادات قد حصل عام 1978، على جائزة نوبل للسلام، مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بيجين، بعد التوصل لاتفاق السلام بين البلدين في نفس العام.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التفسير الطبقي لموقف الإسلاميين من البرادعي

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

اجْروا.. معانا

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو..عجائب وغرائب رئيس المفوضية الأوروبية
» بالصور.. ازدحام شديد فى محطة "حلوان"
» سيدة بسيطة تتصدر "فيس بوك" بسبب أمنيتها الغريبة للعام الجديد
» إصابة إعلامية شهيرة بوعكة صحية: لازم أعمل فحوصات وأعرف مالي
» فشل في اغتصاب سيدة ثمانينية فقتلها وجردها من ملابسها
» اعترافات مثيرة لقاتل عشيقته بـ"أرض اللواء"
» وفاة والد إعلامي شهير بأزمة قلبية مفاجئة
» "تسونامي" ضخم يضرب إندونيسيا .. ومصرع العشرات
» «فياجرا النساء».. المتعة المميتة
» سقوط «التوك شو» بالسكتة «الفيسبوكية»؟
» رئيس الشيشان يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة روسيا

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين