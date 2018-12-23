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سقوط أكبر شبكة دعارة يديرها مسئولون مع فنانات

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سقوط أكبر شبكة دعارة يديرها مسؤولون مع فنانات
سقوط أكبر شبكة دعارة يديرها مسؤولون مع فنانات

عبد القادر وحيد- متابعات

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ألقت السلطات السورية القبض على شبكة دعارة في دمشق تضم سيدات أعمال وفنانين وشخصيات رفيعة المستوى في المجتمع السوري وأشخاص نافذين.

وكانت إدارة الاتجار بالبشر قد تمكنت من ضبط الشبكة والتي تبين تورط فنانات وفنانين وعدد من المشاهير في إدارتها.

وبحسب ما ذكرته مواقع محلية فإن إدارة الاتجار بالبشر تمكنت من إلقاء القبض على المدعو " أ.ط " بتهمة تسهيل الدعارة، وذلك بعد ملاحقته لفترة وجيزة، وتبين أنه صديق مقرب لعدد من كبار التجار والوجوه البارزة في سوريا.

واعترف رئيس الشبكة بتعامله مع عدد من الفنانات وشخصيات نافذة في المجتمع.

وكشفت التحقيقات عن  أسماء جديدة أكثر نفوذًا وجرائم جديدة لا تقف عند تسهيل الدعارة بل اقترنت بتهم "اللواط - وترويج المخدرات".

وما زال فرع الأمن الجنائي يستدعي أسماء أشخاص آخرين جرى الاعتراف باشتراكهم بالجرائم المذكورة ومنهم سيدة أعمال مقربة من الوسط الفني وفنان مقرب منها، لكنهم أنكروا التهم المنسوبة إليهم .

وشملت حملة الأمن الجنائي مطاعم وكافيتريات ضمن مدينة دمشق، وعلى أثرها تم توقيف العديد من الفتيات المعترف عليهن من قبل الموقوفين، حيث جرى تحويلهن إلى القضاء، في حين جرى إطلاق سراح بعضهن.

كما أوقف الأمن الجنائي صاحب أحد المطاعم المعروفة في دمشق، بالإضافة لمراجعة بعض المطاعم الأخرى .


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