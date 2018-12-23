الشرطة تضبط بؤرًا إجرامية بـ"أبو النمرس"

23 ديسمبر 2018 - 10:48 ص

تمكنت قوات الشرطة من القبض على تجار أسلحة ومخدرات في منطقة أبو النمرس.

وشنت قوات الأمن في قطاع جنوب الجيزة بمشاركة ضباط قسم شرطة أبو النمرس حملة، استهدفت ضبط الخارجين عن القانون وتجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والهاربين من الأحكام القضائية والمراقبة الشرطية.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة في شتى صورها في مجال المنع والكشف، وفي إطار خطة العمل الميداني الموضوعة بمعرفة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الوجود الأمني خلال المرحلة الراهنة خاصة بالطرق السريعة والمحاور والميادين الهامة ودوائر الأقسام والمراكز لخلق الإحساس لدى المواطنين بالأمن.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملة التي ترأسها اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة في مجال ضبط قضايا إحراز الأسلحة النارية والذخائر عن ضبط فردي خرطوش، طبنجة، بندقية خرطوش و4 طلقات، و10 قطع أسلحة بيضاء.