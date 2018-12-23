القرموطي: أبواب الفضائيات أغلقت في وجهي

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كشف الإعلامي جابر القرموطي، عن أسباب انتهاء عمله مع قناة "النهار" لأول مرة قائلا: "انتهاء عملي بالنهار كان لأسباب مالية في القناة، وليس له علاقة بالسياسة"، لافتًا إلى أنه اتجه إلى "يوتيوب" لأنه يعيد "هيكلة دماغه"، وأن سبب حذف حلقة برنامجه الجديد على الانترنت "الباشجابر"، لتحسين العمل فيها، وسيتم إعادة طرحها في 15 يناير المقبل، مؤكدًا أن الأمر "مسألة تقنية بحتة".

وشدد "القرموطي"، في لقاء مع برنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على قناة "بي بي سي عربية"، على أن أبواب الفضائيات أغلقت في وجهه، ويبحث عن فرصة عمل مناسبة له كإعلامي، ولا مشكلة لديه في الإعلان عن ذلك.

وأوضح أن القناة هي التي أبلغته بقرار إنهاء التعاقد معه، رغم أنه يمتد إلى فبراير المقبل، موضحا أنه ليس مناضلا، ولكن بعض رؤساء القنوات التي عمل فيها كان يضيق صدره بأسلوبه الساخر، والذي يخرج عن الصندوق، لافتا إلى أنه كان متمسكا ببرنامجه "مانشيت" المذاع على قناة "أون تي في"، ولكن الإدارة الجديدة بعد بيع نجيب ساويرس للقناة أبلغته بتخفيض كبير في راتبه، ففضل الرحيل.

وأشار إلى أن نجيب ساويرس في البداية لم يكن مقتنعا به، و"مكانش عايزني أبقى مذيع" -حسب قوله- ولكن ألبير شفيق رئيس القناة وقتها أقنعه بذلك، مشددا على أن "ساويرس" لم يكن يتدخل نهائيا في عمله، وأنه كان متمسكا ببرنامجه "زي أبو سويلم في فيلم الأرض".


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