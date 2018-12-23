«حمزة» يطرح 10 خطط لإنقاذ مصر من ديونها

23 ديسمبر 2018 - 11:29 ص

قال المهندس والناشط السياسي ممدوح حمزة، إن هناك العديد من الأفكار والمشروعات لإنقاذ مصر من ديون فاتورة الغذاء الباهظة وفى نفس الوقت تحافظ على البيئة المصرية، التي من الممكن أن تحقق فائض في الميزانية.

وطرح "حمزة" عبر صفحته "تويتر"، 10 مقترحات تحتوى على أهم المشاريع التي خطت لها منذ بداية حياته المهنية، أولها هو إعادة تخطيط القرى المصرية في الدلتا والوادي لغرض استعادة الرقعة الزراعية وتضاعف إنتاجها عما كانت منذ 50 عامًا ماضية.

وتابع: "أفضل طريقة لتوصيل الفكرة هو عرض خطوات تنفيذها علي قرية حقيقية من قري مصر في الدلتا، موضحًا بأن قرية شوبر بمحافظة الغربية، والتي تقع وسط الدلتا، يبلغ تعداد سكانها 22 ألف نسمة، وعدد الأسر حوالي 5500 أسرة".

وأشار "حمزة" خلال سلسلة تغريداته إلى أن التخطيط يلزم توفير السكن للعائلات، ووقف التعدي على الأراضي الزراعية واسترداد الجزء الأعظم، وإعادة زراعته بطريقة غزيرة الإنتاج، واستبدال عمارات سكنية بعدد قليل على حيز صغير بدلا من المباني الصغيرة على الـ214 فدان.

وأكد أن قرية شوبر العمارات السكنية تستحوذ على 50 فدان فقط من الـ214 فدانًا، وتعاد زراعة 150 فدانًا منها بالصرب الحديثة التي تصل مساحتها 11 فدان للصوبة الواحدة, ويتحول إلى ري حديث وإنتاج غزير".

واستكمل قائلاً: "أن يتصدر نصف الإنتاج مبني مجمع للإنتاج بطريقة الجمعية التعاونية أو المشاركة أو الفردي: تربية الماشية والداجنة، وتربية سمكية شبه مكثفة في الأحواض ومخابز ومصنع منتجات لبنية، للاكتفاء الذاتي للقرية وبيع الفائض للمدن الأخرى".