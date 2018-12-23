  • الأحد 23 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:46 م
بحث متقدم
120 ألف قتيل .. ضحايا تسونامي في أندونيسيا

120 ألف قتيل.. ضحايا تسونامي في إندونيسيا

وليد سليمان

كواليس تدريبات مصابي الأهلي بمختار التتش

ننشر مرافعة دفاع مرسى وآخرين في التخابر مع حماس

تأجيل محاكمة مرسي و23 آخرين في "التخابر مع حماس"

ارشيف

القوات المسلحة تفتتح أعمال تطوير مدارس الصم والبكم بالسويس

محمد بديع

السجن 10 سنوات لـ"بديع" فى أحداث بني سويف

ممدوح حمزة

«حمزة» يطرح 10 خطط لإنقاذ مصر من ديونها

الإعلامي جابر القرموطي

القرموطي: أبواب الفضائيات أغلقت في وجهي

العثور علي جثة كويتي بمحافظة الغربية

العثور علي جثة كويتي بمحافظة الغربية

هيكل والسادات

لماذا طلب السادات من هيكل عدم دخول الأهرام في رمضان

" نسخة من " القرآن" بالكونجرس لأداء القسم

نسخة من القرآن بالكونجرس لأداء القسم

بالصور.. فحص عيون 6000 مواطن في 5 محافظات

آخر الأخبار

عينك في عنينا
عينك في عنينا

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

شاهد.. الكشف على 13 ألف مواطن بالمجان خلال نوفمبر

#

معدلات متفائلة في حملة فيروس "سي"

#

"معاك في المُُرة قبل الحلوة".. مبادرة لبيع البطاطس بـ5 جنيهات

#

وزارة الصحة: اكتشاف 180 ألف مصاب بـ«فيروس سي»

رئاسة الوزراء

عنيك في عنينا

"مبادرة

مكافحة العمى

واصلت "مبادرة عنيك في عنينا" لمكافحة العمى برعاية رئاسة الوزراء، إطلاق قوافلها بالمحافظات للكشف عن أمراض العيون.

صرح هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، بأنه تم الكشف على 6000 مواطن خلال يومي الجمعة والسبت، ضمن مبادرة عنيك في عنينا للكشف عن مسببات العمى بمحافظات الشرقية والأقصر والبحيرة وسوهاج وقنا، ليصل عدد المستفيدين إلى 96 ألف مستفيد منذ انطلاق المبادرة في يناير الماضي.

وأكد عبد الفتاح أن مؤسسة صناع الخير للتنمية تواصل عملها في 2019 بتوسيع نطاق العمل على نطاق أكبر ضمن فعاليات مبادرة عنيك في عنينا لمكافحة مسببات العمى والتي ستشمل عدد من المحافظات الجديدة مثل كفر الشيخ والإسكندرية والقاهرة والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء وأسيوط، وسوف يتم العمل بشكل مكثف محافظات الدقهلية والشرقية والمنوفية والقليوبية والمنيا وبني سويف مع الاستمرار في العمل بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر وقنا وسوهاج والفيوم وأسوان.

يذكر أن مبادرة «عنيك في عنينا» لمكافحة مسببات العمى بالمجان انطلقت يناير الماضي، تحت رعاية رئيس الوزراء، بالتعاون بين مؤسسة «صناع الخير» للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديريات الصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية.

 

 


تقييم الموضوع:
شاهد.. فحص عيون 6000 مواطن في 5 محافظات شاهد.. فحص عيون 6000 مواطن في 5 محافظات شاهد.. فحص عيون 6000 مواطن في 5 محافظات شاهد.. فحص عيون 6000 مواطن في 5 محافظات


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التفسير الطبقي لموقف الإسلاميين من البرادعي

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

اجْروا.. معانا

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله "ساويرس" عن الأمير طلال بعد وفاته
» فيديو مرعب.. تسونامي يجتاح حفلا موسيقيا
» بالفيديو..عجائب وغرائب رئيس المفوضية الأوروبية
» بالصور.. ازدحام شديد فى محطة "حلوان"
» سيدة بسيطة تتصدر "فيس بوك" بسبب أمنيتها الغريبة للعام الجديد
» إصابة إعلامية شهيرة بوعكة صحية: لازم أعمل فحوصات وأعرف مالي
» فشل في اغتصاب سيدة ثمانينية فقتلها وجردها من ملابسها
» اعترافات مثيرة لقاتل عشيقته بـ"أرض اللواء"
» وفاة والد إعلامي شهير بأزمة قلبية مفاجئة
» "تسونامي" ضخم يضرب إندونيسيا .. ومصرع العشرات
» «فياجرا النساء».. المتعة المميتة

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:44 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين