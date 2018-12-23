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محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مباراة "جيما"

الرياضة

محمد يوسف
محمد يوسف

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«يوسف» يحاضر لاعبي الأهلي

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يعقد محمد يوسف المدير الفنى المؤقت للأهلى، محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى ملعب أديس أبابا؛ لخوض مباراة فريق «جيما أبا جيفار» في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويعقد "يوسف" محاضرة قصيرة يقوم خلالها بمراجعة خطة اللعب، وتكليف كل لاعب بالمهام المحددة له في الملعب قبل إعلان التشكيل والتوجه بعد ذلك إلى ملعب المباراة.

ويسعى الجهاز الفني إلى ظهور اللاعبين بشكل مميز وتحقيق الفوز بعد أن تغلب على «جيما أبا جيفار» بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب على ملعب برج العرب بالإسكندرية.


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