» هذا ما قاله "ساويرس" عن الأمير طلال بعد وفاته

23 ديسمبر 2018 - 11:46 ص

وجّه رجل الأعمال نجيب ساويرس، رسالة عزاء للمستشار تركي آل الشيخ، في وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز، شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، ووالد الأمير الوليد بن طلال، الذى توفي مساء أمس السبت بعد رحلة معاناة مع المرض.

وكتب "ساويرس" عبر صفحته بـ "تويتر، قائلاً: "خالص التعازى القلبية للأمير ترك آل شيخ والأمير الوليد بن طلال، ورحم الله الأمير طلال بن عبد العزيز رجل البر والثقافة أسكنه الله فسيح جناته".