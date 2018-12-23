شاهد.. كلب يحصل على دبلومة من جامعة أمريكية

23 ديسمبر 2018 - 11:51 ص

منحت جامعة أمريكية كلب من سلالة "Golden Retriever" درجة الدبلومة في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في مراسم احتقالية خاصة برفقة مالكته.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نال الكلب الذي يطلق عليه اسم "جريفين" الدبلومة الشرفية تقديرًا لولائه لمالكته من ذوات الإعاقة الحركية والتي توجت بدورها بدرجة الماجسيتر من جامعة "كلاركسون" في حفل أقيم أمس على شرفهما.

وصرحت "بريتني هولي" البالغة من العمر 25 عامًا المصابة بالشلل النصفي، أن كلبها ذا الـ 4 سنوات كان رفيقها الأوفى خلال رحلة اجتياز الماجستير حتى كللت بالنجاح، فكان يحمل عنها الكتب بفمه ويفتح لها مقابض الأبواب ويذكرها بنباحه بأدويتها كما كان يهرع لطلب المساعدة عند إصابتها بنوبات الألم المزمنة.

وكان "جريفين" خضع لدورات مكثفة في مساعدة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة واكتشاف المؤشرات المبكرة على الإصابات بالسكتات الدماغية والقلبية، بجانب برنامج تعليمي شامل للاستجابة للأوامر المختلفة وتنفيذها في الحال.