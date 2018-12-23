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فيديو مرعب.. تسونامي يجتاح حفلا موسيقيا

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تسونامي يجتاح حفلا موسيقيا
تسونامي يجتاح حفلا موسيقيا

عبد القادر وحيد

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تسونامي

إندونيسيا

حفلا موسيقيا

تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اقتحام تسونامي لحفل موسيقي في إندونيسيا.

ويظهر المقطع الحفل مجموعة من الشباب والفتيات وهم في حفل موسيقي، وسط أداء وصلة رقص، حيث تفاجأوا باقتحام تسونامي لمقر الحفل.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي تعليقات من رواد "تويتر" تتحدث عن الخوف، وضرورة مراجعة النفس، حيث غرد أحد النشطاء قائلا: "سبحان الله جاء قضاء الله حينما ظن الجميع أنهم فى مأمنٍ منه..اللهم أحسن خاتمتنا".

وكتب آخر: "سبحانه وتعالى لا إله إلا هو الحي القيوم.. أعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى". 

وقال آخر: "يا لطيف الطف في عبادك نهاية من يعصي الله وينشر الرذيلة.. اتعظوا يا عباد الله فإن عقاب الجبار يأتي فجأة".

الفيديو:

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