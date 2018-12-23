  • الأحد 23 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:45 م
بحث متقدم
120 ألف قتيل .. ضحايا تسونامي في أندونيسيا

120 ألف قتيل.. ضحايا تسونامي في إندونيسيا

وليد سليمان

كواليس تدريبات مصابي الأهلي بمختار التتش

ننشر مرافعة دفاع مرسى وآخرين في التخابر مع حماس

تأجيل محاكمة مرسي و23 آخرين في "التخابر مع حماس"

ارشيف

القوات المسلحة تفتتح أعمال تطوير مدارس الصم والبكم بالسويس

محمد بديع

السجن 10 سنوات لـ"بديع" فى أحداث بني سويف

ممدوح حمزة

«حمزة» يطرح 10 خطط لإنقاذ مصر من ديونها

الإعلامي جابر القرموطي

القرموطي: أبواب الفضائيات أغلقت في وجهي

العثور علي جثة كويتي بمحافظة الغربية

العثور علي جثة كويتي بمحافظة الغربية

هيكل والسادات

لماذا طلب السادات من هيكل عدم دخول الأهرام في رمضان

" نسخة من " القرآن" بالكونجرس لأداء القسم

نسخة من القرآن بالكونجرس لأداء القسم

مجلة أمريكية:

3 أماكن قد تندلع منها الحرب العالمية الثالثة فى 2019

عرب وعالم

الحرب العالمية الثالثة تدق الأجراس
الحرب العالمية الثالثة تدق الأجراس

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

رصاصة طائشة تقتل فتاة أمريكية بغرفة نومها

#

"الأشجار" للتجسس والقتل فى الحرب العالمية

#

لهذا السبب كان لا يجب حضور نتنياهو مئوية الحرب العالمية الأولى

#

سر غضب "أجيرى" من مسئولى "الجبلاية"

الصين

المنطقة

الخليج

اوكرانيا

التوتر

توجد عدة مناطق ساخنة في العالم، يمكن أن تندلع منها الحرب العالمية الثالثة في عام 2019، ومن بينها – أوكرانيا، ومنطقة الخليج، وبحر الصين الجنوبي وشبه الجزيرة الكورية.

وقالت مجلة The National Interest الأمريكية، إن منطقة بحر الصين الجنوبي تحولت اليوم، إلى نقطة مواجهة ساخنة بين الصين والولايات المتحدة، ويزداد الوضع خطورة لأن الدولتين في حالة حرب تجارية في الوقت الراهن، ومن غير المستبعد بتاتا أن تتعدى المواجهة بين بكين وواشنطن، حدود العقوبات المتبادلة. 

وفي السنوات الأخيرة تدهور الوضع بشكل مطرد وخطير في أوكرانيا، وزاد من حدة التوتر في تلك المنطقة، الاستفزاز الذي قامت به أوكرانيا مؤخرا في مضيق كيرتش. ومن الواضح أن أية مواجهة بين روسيا وأوكرانيا ستؤدي إلى هزة كبيرة وفوضى شديدة في شرق أوروبا.

وتعتبر المجلة، أن منطقة الخليج، هي النقطة الثالثة الساخنة. فالنزاعات المسلحة في سوريا واليمن، وكذلك التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران، تجعل الوضع في هذه المنطقة شديد الخطورة، وقد يتسبب باندلاع مواجهة مسلحة قوية بين روسيا والولايات المتحدة وانجرار الصين إليها.

وتشير المجلة، إلى استمرار التوتر في شبه الجزيرة الكورية التي تعتبر من المناطق المحتملة لاندلاع الحرب العالمية الثالثة. فالعلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن لا تزال لا تثير التفاؤل الكبير رغم مبادرات السلام المختلفة التي يمكن أن تختفي في أية لحظة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التفسير الطبقي لموقف الإسلاميين من البرادعي

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

اجْروا.. معانا

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله "ساويرس" عن الأمير طلال بعد وفاته
» فيديو مرعب.. تسونامي يجتاح حفلا موسيقيا
» بالفيديو..عجائب وغرائب رئيس المفوضية الأوروبية
» بالصور.. ازدحام شديد فى محطة "حلوان"
» سيدة بسيطة تتصدر "فيس بوك" بسبب أمنيتها الغريبة للعام الجديد
» إصابة إعلامية شهيرة بوعكة صحية: لازم أعمل فحوصات وأعرف مالي
» فشل في اغتصاب سيدة ثمانينية فقتلها وجردها من ملابسها
» اعترافات مثيرة لقاتل عشيقته بـ"أرض اللواء"
» وفاة والد إعلامي شهير بأزمة قلبية مفاجئة
» "تسونامي" ضخم يضرب إندونيسيا .. ومصرع العشرات
» «فياجرا النساء».. المتعة المميتة

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:44 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين