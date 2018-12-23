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الأمطار تكشف لغمًا من مخلفات الغزو العراقى للكويت

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وكالات- الدويني فولي

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كشفت الأمطار التى تعرضت لها محافظة الجهراء الكويتية، أمس، لغمًا من مخلفات الغزو العراقى، قام خبراء المفرقعات بإبطال مفعوله قبل انفجاره، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

 كانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية تلقت بلاغًا من أحد المواطنين، بوجود جسم غريب يشتبه فى أنه لغم، ظهر بعد انجراف التربة نتيجة هطول الأمطار في بر العبدلي، أمس الأول، وبالانتقال والفحص، تبين إن الجسم عبارة عن لغم أرضي من مخلفات الغزو العراقي.

 قام خبراء المفرقعات على الفور، بإغلاق المنطقة حتى تمكنوا من إبطال مفعول اللغم، إضافة إلى قيامهم بتمشيط المنطقة المحيطة، والتأكد من عدم وجود أي ألغام أخرى.

كانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت فى 20 نوفمبر الماضى، تلقيها 20 بلاغًا، عن ظهور ألغام جراء الأمطار والسيول التي تعرضت لها الكويت في تلك الأثناء، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف 48 لغمًا بمحافظة الجهراء، من مخلفات الغزو العراقى؛ حيث تم التعامل معها وإبطال مفعولها.

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