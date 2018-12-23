كواليس تدريبات مصابي الأهلي بمختار التتش

23 ديسمبر 2018 - 12:02 م

واصل وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم للتعافي من الإصابة في كاحل القدم.

وأدى اللاعب جلسة في «الجيم» على هامش مران اللاعبين الغائبين عن رحلة إثيوبيا التي تشهد خوض مباراة «جيما الإثيوبي» المقرر لها الثالثة عصر اليوم الأحد على ستاد أديس أبابا في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

فى السياق ذاته نفذ محمد نجيب، مدافع الفريق اليوم الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة التي خضع لها مؤخرًا، وذلك بعدما خاض تدريبات كرة منفردة، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

وينتظر محمد نجيب العودة إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة، بعد تنفيذه برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية جمع بين الفقرات البدنية داخل «الجيم» وفي الملعب.

كذلك خاض ثلاثي الأهلي مؤمن زكريا ومحمود الجزار وعمار حمدي تدريبات استشفائية صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة بعد مشاركتهم في مباراة فريق الشباب أمس أمام طلائع الجيش.