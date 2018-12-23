مد أجل الحكم على متهم في قضية أحداث الاتحادية

23 ديسمبر 2018 - 12:25 م

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، مد أجل النطق بالحكم على متهم فى إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث الاتحادية، إلى 14 يناير المقبل، لتعذر حضوره في جلسة اليوم.

كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم وآخرين - تم الحكم عليهم - في مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي، بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتبه، وأيمن هدهود، مستشاره الأمني، على قتل وتعذيب المتظاهرين، بغرض فض التظاهر السلمي لهم؛ حيث جرى استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة.