مستقبل وطن: التعاون بين الحكومة ورجال الاعمال أسفرعن افتتاح 3114 مصنعا

23 ديسمبر 2018 - 01:05 م

أكد محمد قناوى، القيادى بالأمانة العامة للتقييم والمتابعة بحزب مستقبل وطن، الخبير الاقتصادى، أن مشاركة رجال الأعمال والخبراء والأكاديميين بمؤتمر "التصنيع .. طريق المستقبل" الذى تقيمه مؤسسة أخبار اليوم حاليًا على مدى يومين بفندق الماسة، يقرب وجهات النظر بين الحكومة ورجال الصناعة والمال والأعمال والخبراء للتوصل لكيفية النهوض بالاقتصاد المصرى.

مع رئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة يقرب وجهات النظر بينهما ليطرح الصناع مشاكلهم على الحكومة وكيفية تطوير وتنمية الصناعة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصرى وكيفية زيادة الصادرات وتقليل الواردات ، مؤكدا أن المؤتمر سيحدد مواطن الضعف والقوة في الاقتصاد المصري ما يؤدى لمساعدة متخذي القرار .

وأوضح قناوى أن التعاون المثمر بين رجال الأعمال والحكومة أثر عن افتتاح 3114 مصنعًا خلال عامين فقط منذ عام 2016 حتى اليوم وفق ما أعلنه رئيس الوزراء فى أول يوم للمؤتمر بتكلفة بلغت 73.5 مليار جنيه والتى وفرت 102 ألف فرصة عمل، بالاضافة لاطلاق أول خريطة استثمارية للقطاع الصناعى لها موقع إلكترونى خاص تشتمل على أكثر من 4900 فرصة استثمارية بقطاعات الصناعة.