تصفية خلية إرهابية بالعريش والقضاء على 14 من عناصرها

23 ديسمبر 2018 - 01:55 م

تمكن قطاع الأمن الوطني، من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش.

وبمداهمة تلك البؤرة، حدث اشتباك بإطلاق النيران مع العناصر الإرهابية لبضع ساعات، والذي أسفر عن مصرع 8 من العناصر الإرهابية ومحاولة مجموعة آخرى الفرار من مكان المواجهة، حيث طاردتهم القوات، وتمكنت من قطع طريق الهروب وفي تبادل لإطلاق النيران لقيت تلك المجموعة وعددها 6 عناصر إرهابية مصرعهم، وعثر بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة.