أبرزها الضرائب العقاربة.. البرلمان يوافق نهائيًا على 6 قوانين

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البرلمان
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متابعات - الدويني فولي

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قانون

موافقة

الضريبة العقارية

المبينة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على عدد من القوانيين التي تتطلب أغلبية الثلثين بالتصويت.

وافق المجلس النواب ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وقال رئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال، خلال مناقشة مشروع القانون، إن وزارة المالية تعمل حاليًا على إعداد قانون كامل للضريبة العقارية يتناول عناصر التقييم، مشيرًا إلى أن 95% من عناصر التقييم مازالت تحت الدراسة أمام اللجان المختصة.

وتضمنت القوانين الموافقة عليها  ما يلي:

1- وافق المجلس على قانون "رعاية المبتكرين".

2-  وافق المجلس نهائيا على قانون 196 لسنة 2008 بالتعديل على قانون الضرائب العقارية.

3- وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

4- صوت المجلس بالموافقة نهائيًا على قانون نقابة التشكيلين.

5- صوت المجلس على القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون 394 بشأن الأسلحة والذخائر.

6- وافق المجلس النواب نهائيًا على القانون المقدم من النائب حمد السيسي و59 نائبًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.


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