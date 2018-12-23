شاهد.. هدف «جيما» الإثيوبي أمام الأهلي

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الرياضة

الاهلى وجيما
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المصريون

الاهلى

جيما

انتهى الشوط الأول بتقدم جيما الإثيوبي على الأهلي ملعب أديس أبابا فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا بتقدم فريق جيما بهدف في الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

جاءت بداية اللقاء حماسية من جانب الفريقين واستغلال الاهلي سرعات لاعبيه وتحديداً محارب وناصر وحمودي بُغية زيارة شباك صاحب الأرض وسدد إسلام محارب أكثر من كرة في الدقائق الأولى لكنها ضلّت الطريق إلى شباك الخصم الأثيوبي.

بعد سيطرة الأهلي على الدقائق الأولى من اللقاء تملّك الفريق الأثيوبي الثقة وتجرأ على الأهلي ونجح في الوصول أكثر من مرة إلى مرمى شريف إكرامي لكن الأخير ودفاع الأهلي وقفا لهذه الهجمات المُتباعدة .

بمرور الوقت تستمر الكرة وسط الملعب عدة دقائق قبل أن يقود أحمد حمودي هجمة من ناحية اليمين ومررها لكن لم تجد من يُتابعها ،وعاد "جيما" بهجمة خطرة على مرمى شريف إكرامي.

تعرض هشام محمد لاعب وسط الاهلي لإصابة بسيطة في القدم استدعت نزول الدكتور خالد محمود طبيب الفريق وتلقي اللاعب العلاج خارج الملعب قبل أن يُشارك في اللقاء مرة أخرى.

ونجح الفريق الإثيوبى في تسجيل هدف التقدم فى اللحظات الأخيرة من الشوط الأول عن طريق ديديه ليبرى بعدها أطلق الحكم الصومالى صافرته مُعلنا نهاية الشوط بتقدم صاحب الأرض بهدف نظيف.


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