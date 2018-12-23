8 آلاف مشروع لتوفير حياة كريمة للمواطنين

23 ديسمبر 2018 - 04:35 م

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، والمستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ملتقى السلامة والصحة المهنية الأول بالمحافظة تحت شعار "سلامتك وصحتك تهمنا" ،كما سلم الوزير 34 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالمحافظة.

وأكد "سعفان" أهمية ملف السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى خطورة الحوادث في بعض أماكن العمل، حيث تؤثر على العامل وهو العنصر البشري الأعظم في العملية الانتاجية، فضلا عن العنصر المادي الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد .

وأشار إلى أن مفهوم التفتيش الخاص بالسلامة والصحة المهنية كان نمطيا لفترة طويلة ومقصورا على تحرير محاضر بمخالفات للمنشآت غير المطبقة قانون العمل 12 لسنة 2003 ، مؤكدًا أنه يرفض هذا المفهوم تمامًا، ويسعى لترسيخ مفهوم الحوار بين المفتش وصاحب العمل والتوعية بالمخالفات والاجراءات التي يجب أن تستكمل لتكوين بنية سليمة للمنشأة والعامل بها، وإذا كانت المخالفات أو الاجراءات المطلوب استكمالها تحمل قيمة مادية كبيرة من الممكن أن يتم عمل جدول زمنى لاستكمالها ، وإخطار مديرية القوى العاملة بالمحافظة لتقوم بالمتابعة، وبالتالي يكون مفهوم استكمال البنية السليمة للمنشآت هو الأساس.

وأكد أن الوزارة تعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال ندوات التوعية ، وبروتوكولات التعاون المشتركة بين الوزارة والجامعات ، فضلا عن التعاون مع وزارة التربية والتعليم لنشر هذه الثقافة بين طلاب المدارس في المراحل الابتدائية من خلال حلقات لتتحول هذه الثقافة الى سلوك .

وأشار الوزير الى اهتمام الوزارة برعاية وحماية العمالة غير المنتظمة التى تعتبر قنبلة موقوتة لابد من احتوائها ، مثمنا اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لرعاية هذه الفئة والذي أدى إلى إطلاق الضوء على العمالة غير المنتظمة ، مؤكدا أن الوزارة هى الجهة الوحيدة التى لديها إدارة مختصة في كل محافظة تهتم بشئون هذه الفئة من العمال ، وإن الوزارة قامت بإطلاق حملة "حماية " بهدف حصر هذه الفئة، حيث أسفرت عن تسجيل 2 مليون و300 ألف عامل تمهيدا لوضع آليات بالتعاون مع باقي الجهات المعنية لتوفير كافة سبل الرعاية لهم .

وقال "سعفان" أن وزارة القوى العاملة ارتبطت في أذهان المصريين بمفهوم التعيين، مؤكدا أن هذا الاختصاص انتقل إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، وأن مهمة الوزارة الأساسية هى الاهتمام بالعلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال والحفاظ على استقرار مناخ العملية الانتاجية .

كما أشار أن للوزارة "ضلع حيوي" يتمثل في التدريب المهني ، حيث يتبع للوزارة 26 مركز على مستوى المحافظات بالإضافة الى 13 مركز تدريب متنقل، لافتًا إلي أن التدريب المهني لم يكن له نتائج ايجابية وأن الوزارة انتهجت نهجًا جديدًا وهو توقيع بروتوكولات تعاون مع الشركات الخاصة لتدريب وتأهيل الشباب المصري بأحدث وسائل التدريب لتخريج شباب قادر على اقتحام سوق العمل.

ووجه الوزير، رسالة لأهل بني سويف حول ما تم انجازه في الدولة المصرية من مشروعات قومية عملاقة ستعبر بنا إلى مستقبل أفضل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مشيرًاً إلى أن الدولة انجزت ما يزيد عن 8000 مشروع بإجمالي تكلفة حوالى 1.56 تريليون جنيه وبإجمالي 15300 مشروع بتكلفة نحو 3.45 تريليون جنيه ، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من هذه المشروعات هو توفير وضع أفضل للمواطن المصري الذي تحمل العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة موجها له كل التحية والتقدير.

ومن جانبه اعرب المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف عن سعادته في التواجد في هذا الملتقى الذي يسهم في تحقيق التنمية الشاملة من خلال تناول موضوعات هامة كثقافة السلامة والصحة المهنية ، مؤكدا أن هذا الملف يعد من اولويات اهتمام الحكومة المصرية .

كما اعرب عن تمنيه بنجاح هذا الملتقى والخروج بتوصيات تسهم في حماية العنصر البشري مطالبا رؤساء المصانع والشركات بالاهتمام بتوعية العاملين بضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية .

وفي نفس السياق اكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، ان الجامعة لها دور رئيسي في خدمة المجتمع من خلال التوعية بالموضوعات التي تمس المواطن المصري ومن أهمها السلامة والصحة المهنية متطلعا لنجاح هذا الملتقى والخروج بتوصيات مهمة تسهم في تثقيف الطلاب وزيادة وعيهم بأهمية هذا الملف، مطالبا بعقد بروتوكولات تعاون مع وزارة القوى العاملة لتقديم مزيد من الندوات التثقيفية للطلاب .

حضر الافتتاح عرفان الشافعى مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة ، والمهندس أيمن ربيع وكيل الوزارة للسلامة والصحة المهنية.