  • الأحد 23 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:12 م
بحث متقدم
احتجاجات السودان

الحكومة السودانية تستجيب للمتظاهرين

الرئيس السيسي مع مجلس الهيئات القضائية

لأول مرة منذ 10 سنوات..«السيسي» يجتمع بـ«الهيئات القضائية»

البرلمان

تعرف على رسوم تراخيص المحال العامة في القانون الجديد

مدبولي

الحكومة تُطلق أول خريطة للقطاع الصناعي في مصر

سحر نصر وزيرة الاستثمار

لهذه الأسباب..مصر تعاقدت مع شركة علاقات عامة أمريكية

الملك سلمان

بالفيديو.. الملك سلمان يودِّع الأمير طلال

احتجاجات السودان

"الطوارئ" تُخمد احتجاجات السودان

السترات الصفراء في إسرئيل

"السترات الصفراء" بإسرائيل: الشعب يريد إسقاط النظام

السفارة الكويتية

أول رد رسمي للكويت على مقتل مواطنها بطنطا

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

«عبدالعال» يحذر الحكومة من تجاهل البرلمان

غدًا محاكمة المتهمين في إرهاب كنتاكى

قضايا وحوادث

إصابة 3 من عمال كنتاكي الهرم بعد حرق المطعم بالكامل
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة المتهمين في إرهاب كنتاكى لـ24 ديسمبر

#

غدًا محاكمة مرسي و23 آخرين في التخابر مع حماس

#

اليوم.. محاكمة متهمي قضية "التمويل الأجنبي"

#

السبت.. محاكمة المتهمين برشوة المطار

الجنايات

كنتاكي

احداث ارهاب

تنظر غدًا الاثنين محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة بطره، محاكمة 4 متهمين بينهم 3 هاربين في إحداث إرهاب "مطعم كنتاكى" وموبينيل الهرم بمنطقة الجيزة والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رأفت زكى محمود وعمرو سعيد قنديل بسكرتارية حمدى الشناوى.

كان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية إحالة 4 متهمين وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبدالفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن أسامة وفوْاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه أحمد خطاب لغرض إرهابي.

ترجع واقع القضية فى 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكى وبمحيطه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وتوجهوا إلى ذلك المطعم الذى يرتاده العامه وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وادوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وما أن أبصروا المجنى عليه حتى أعتدوا عليه بما فى حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

اجْروا.. معانا

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «ترامب» يعلن عن خليفة وزير الدفاع المستقيل
» رغم الهزيمة.. الزمالك يتأهل لدور الـ32 الثاني بالكونفدرالية
» عضو بـ«الصيادلة»: نعتذر للصحفيين عن الاعتداء الغاشم
» "ماكرون" يعاتب أمريكا: لستم محل ثقة
» رئيس الأركان يلتقي وزير البحرية الأمريكي
» عبد الحفيظ: حققنا الهدف بالتأهل.. و"لاسارتي" يقود الأهلي أمام الداخلية
» 400 حالة وفاة بالكوليرا في اليمن خلال 2018
» "القضاء الإداري" ترفض وقف برنامج أحمد موسى
» الأهلي يتأهل إلى دور الـ16 بدوري الأبطال
» الجيش التركي يرسل تعزيزات جديدة إلى الحدود مع سوريا
» رسالة نارية من «أردوغان» لـ«نتنياهو»: طرقت الباب الخطأ

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين