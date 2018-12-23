نجم الأهلي: لا أمانع العمل في بيراميدز

23 ديسمبر 2018 - 05:16 م

نفى علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية السابق بالنادي الأهلي، حقيقة طلب البعض منه عدم الحديث عن نادي براميدز على قناة النادي قبل عدة أسابيع.

وأشار، إلى أن شائعة لحقت به في الساعات الأخيرة بأنه يمتلك عرضا من نادي بيراميدز، مضيفا "هذا غير حقيقي، لم يصلني أي عرض، أو أن يكون سبب استقالتي"، مضيفا "بيراميدز يمتلك قامات كبيرة في جميع المناصب، ولديه جهاز فني محترم".

وتابع: "أفضل مصلحة مصر، وأن يعمل الجميع، لذلك لم أرفض وجود تجربة مثل بيراميدز".

وأكمل: "لا أعرف لماذا غضبت الناس من إشادتي ببيراميز، تجربتهم ليست عيبًا، الفريق وُلد كبيرًا، ولا يجب أن يزايد أحد على حبي للأهلي".

وواصل: "لن أرفض العمل في بيراميدز إذا تلقيت عرضًا، ولماذا أربط الأهلي بهذا الأمر، فالأول مثله مثل أي ناد في مصر".

وتابع "ولو طلب الإسماعيلي تدريبه سأقوم بذلك"، وأضاف ردًا على اختياره حال تلقية 3 عروض للعمل باللجنة الفنية في الأهلي أو أي منصب بنادي بيراميدز أو مديرا للمنتخب: "الأهلي خياري الأول حال وضع مع أي عمل آخر، ثم بيراميدز".

وختم: "تصريحاتي بشأن استقالتي من منصبي بالأهلي تم تحريفها، لم أشترط على الأهلي، لكن قلت لسيد عبد الحفيظ أنه إذا لم يكن هناك منصب في الجهاز الفني فلن أستمر في لجنتي".