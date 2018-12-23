عصير السبانخ يكافح تصلب الشرايين

23 ديسمبر 2018 - 05:24 م

أظهرت أجراها باحثون بجامعة "لينشوبينغ" السويدية، أن تناول السبانخ في صورة عصير، بدلا من طهوها، هو أفضل طريقة للاستفادة من مضادة الأكسدة الموجودة بها، والتي تكافح تصلب الشرايين.

وأوضح الباحثون، خلال الدراسة التي نشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (Food Chemistry ) العلمية، أن السبانخ تحتوي على مستويات عالية من مادة اللوتين الطبيعية المضادة للأكسدة، وهي عبارة عن أصباغ طبيعية تُكسب السبانخ لونها الأخضر الداكن.

وأجرى الفريق دراسته لاكتشاف الطريقة المثلى لإعداد السبانخ الطازجة، من أجل تعظيم مستويات اللوتين في الطعام الجاهز.

وحسب الدراسة، فإن كثير من الأشخاص المصابين بتصلب الشرايين يعانون من التهاب مزمن يمكن قياسه في الدم، ويرتبط هذا الالتهاب بزيادة خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب.

وفي السابق، قام الفريق بدراسة دور اللوتين المضاد للأكسدة، واكتشفوا أنه يمكن أن يوقف الالتهاب في الخلايا المناعية لدى المرضى الذين يعانون من مرض الشريان التاجي.

كما أظهروا أن اللوتين يمكن تخزينه في الخلايا المناعية، ما يعني أنه من الممكن تخزين احتياطي من اللوتين داخل الجسم عبر تناول المزيد من الأغذية الغنية باللوتين.

وللوصول إلى نتائج الدراسة الجديدة، درس الباحثون طرق التحضير المختلفة للسبانخ للحصول على أكبر قدر ممكن من اللوتين.

ومن أجل محاكاة طرق التحضير التي غالبًا ما تستخدم في الحياة اليومية، قام الباحثون بتعريض السبانخ للقلي أو التبخير أو الغلي لمدة تصل إلى 90 دقيقة، وقاموا بقياس محتوى اللوتين في أوقات مختلفة من تحضيرها، وقارنوها بالسبانخ النيئة التي تحضر في صورة عصير.

ووجد الباحثون أن أفضل طريقة لتناول السبانخ والحصول على مستويات مرتفعة من مادة اللوتين هي تناولها في صورة عصير، بدلا من غليها أو قليها أو طهوها بالبخار.

ووجد الباحثون أيضًا أن وقت التسخين مهم جدا أثناء التحضير، وكلما طالت فترة غليان السبانخ، كلما انخفضت مستويات اللوتين، وأنه عندما تُقلى السبانخ في درجة حرارة عالية، يتحلل جزء كبير من اللوتين بعد دقيقتين فقط.

كما كشفت النتائج أن إعادة تسخين السباخ في فرن الميكروويف يفقدها الكثير من مستويات اللوتين، لأن بنية النباتات تتفكك بشكل كبير بواسطة الميكروويف ومن الأفضل عدم إعادة تسخينها.

وقالت الدكتورة لينا يوناسون، قائد فريق البحث: "من الأفضل عدم تسخين السبانخ على الإطلاق، والأفضل من ذلك هو تحضيرها وتناولها في صورة عصير كالفواكه وإضافة الدهون إليها كمنتجات الألبان مثل الكريما والحليب واللبن".

وأضافت أنه "عندما يتم تقطيع السبانخ إلى قطع صغيرة، يتم إفراز المزيد من اللوتين من الأوراق، والدهون تزيد من ذوبان اللوتين في السائل، وبالتالي يحصل الأشخاص على أقصى استفادة منها".

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث أن عدد الوفيات الناجمة عنها يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أيّ من أسباب الوفيات الأخرى.

وأضافت المنظمة أن نحو 17.3 مليون نسمة يقضون نحبهم جرّاء أمراض القلب سنويًا، ما يمثل 30% من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام، وبحلول عام 2030، من المتوقع وفاة 23 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية سنويًا.