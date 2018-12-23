مد أجل الحكم علي متهم بأحداث الاتحادية لـ 14 يناير

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الإرهاب

الإخوان

الجنايات

قررت الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بطره، مد أجل حكمها  بإعادة إجراءات محاكمة متهم، فى القضية التى المعروفة بـ "أحداث الاتحادية" لجلسة 14 يناير المقبل لتعذر حضور المتهم من محبسه لدواع أمنية .

وكانت النيابة العامة، اتهمت المتهم واخرين تم الحكم عليهم ف مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسى بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطى مدير مكتبه، وأيمن هدهود مستشاره الأمنى على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمى لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة، كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى هو المسئول عن حشد أفراد الجماعة للتوجه إلى محيط الاتحادية، حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه فى ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدى غنيم اللذين حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.


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