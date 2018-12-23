» الجيش التركي يرسل تعزيزات جديدة إلى الحدود مع سوريا

وكالات - خالد الشرقاوي
وصلت تعزيزات عسكرية جديدة للجيش التركي، إلى ولاية "كليس" جنوبي البلاد لتوزيعها على الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا .
وقالت وكالة "الأناضول" إن التعزيزات تضم آليات عمل ومركبات عسكرية قادمة من ولايات تركية مختلفة .
وأوضحت الوكالة، أن التعزيزات العسكرية وصلت إلى منطقة "ألبيلي" في كليس وسط إجراءات أمنية .
وتوجهت التعزيزات العسكرية نحو الشريط الحدودي ليتم توزيعها على الوحدات التركية المتمركزة هناك .
وذكرت مصادر عسكرية للأناضول، أن آليات العمل الموجودة ضمن التعزيزات ستُستخدم من أجل إقامة النقاط والقيام بأعمال حفر مختلفة في حال إطلاق عملية خارج الحدود .
فجر05:27 ص
فجر
05:26
شروق
06:55
ظهر
11:59
عصر
14:44
مغرب
17:02
عشاء
18:32