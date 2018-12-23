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الجيش التركي يرسل تعزيزات جديدة إلى الحدود مع سوريا

عرب وعالم

الجيش التركي يرسل تعزيزات جديدة إلى الحدود مع سوريا
الجيش التركي يرسل تعزيزات جديدة إلى الحدود مع سوريا

وكالات - خالد الشرقاوي

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سوريا

الجيش التركي

تعزيزات

وصلت تعزيزات عسكرية جديدة للجيش التركي، إلى ولاية "كليس" جنوبي البلاد لتوزيعها على الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا .

وقالت وكالة "الأناضول" إن التعزيزات تضم آليات عمل ومركبات عسكرية قادمة من ولايات تركية مختلفة .

وأوضحت الوكالة، أن التعزيزات العسكرية وصلت إلى منطقة "ألبيلي" في كليس وسط إجراءات أمنية .

وتوجهت التعزيزات العسكرية نحو الشريط الحدودي ليتم توزيعها على الوحدات التركية المتمركزة هناك .

وذكرت مصادر عسكرية للأناضول، أن آليات العمل الموجودة ضمن التعزيزات ستُستخدم من أجل إقامة النقاط والقيام بأعمال حفر مختلفة في حال إطلاق عملية خارج الحدود .


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