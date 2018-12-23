» عضو بـ«الصيادلة»: نعتذر للصحفيين عن الاعتداء الغاشم

23 ديسمبر 2018 - 05:36 م



قال الدكتور أحمد فاروق شعبان، عضو مجلس نقابة الصيادلة والامين العام السابق للنقابة ان مجلس النقابة سيبحث غدا أو بعد غد علي الأكثر الدعوة لجمعية عمومية لعموم الصيادلة لفتح باب الترشح لانتخابات جديدة بعد الحكم الصادر اليوم ضد نقيب الصيادلة الحالي من قبل القضاء الإداري بوقفه عن مهام عمله.



وأضاف شعبان "للمصريون" انه وجميع أعضاء مجلس النقابة قد اعتذروا للصحفيين عما ما تم بحقهم داخل نقابة الصيادلة .



وأكد شعبان أن نقابة الصيادلة هي البيت الثاني للصحفيين وفي الجمعية العمومية القادمة سنعلن عودة العلاقات الطيبة مع نقابة الصحفيين و سنعلن عن ترحيبنا بالصحفيين داخل نقابة الصيادلة في أي وقت .



وشدد شعبان علي قوة العلاقة التي تجمع بين نقابة الصيادلة ونقابة الصحفيين وان الأيام القادمة ستشهد إعادة تصحيح للعلاقة بعد ما حدث من اعتداء غير قانوني علي زملائنا الصحفيين داخل أسوار النقابة وهو ما نرفضه شكلا وموضوعا.



الجدير بالذكر انه في الأسبوع الماضي اعتدى أفراد شركة الحراسة الخاصة المكلفة بتأمين نقابة الصيادلة، على 4 صحفيين،و تم احتجازهم داخل إحدى غرف النقابة لمدة ساعتين، وذلك أثناء أداء عملهم الصحفى خلال تلقى أوراق الترشح لانتخابات الصيادلة.



وناشدت مجلس نقابة الصحفيين برئاسة عبدالمحسن سلامة، اتخاذ موقف حاسم تجاه هذه التجاوزات التى من شأنها أن تعوق عمل الزملاء فى تغطية أى فعاليات نقابية خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الزملاء كانوا يمارسون عملهم بشكل مهنى وحيادى دون الانحياز لطرف داخل العملية الانتخابية لنقابة الصيادلة.



وقد تقدم الصحفيين المعتدي عليهم ببلاغات للنائب العام اتهموا نقيب الصيادلة والمدير الإداري للنقابة بالتعدي عليهم من خلال طاقم الحراسة الخاص بالنقيب، وسرقة الهواتف المحمولة، وتحطيم وإتلاف كاميرا تصوير، فضلا عن احتجاز أمن النقابة لهم.









